Joshua Bell inaugura la stagione di Musica Insieme a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Vincitore di quattro Grammy Awards, Joshua Bell è fra i più blasonati violinisti al mondo; Peter Dugan è, invece, uno straordinario pianista capace di spaziare con disinvoltura dalla classica al jazz: assieme, il 24 ottobre, inaugureranno alle 20,30 all'Auditorium Manzoni di Bologna la 36/a stagione concertistica di Musica Insieme. Filo conduttore del programma della serata sarà la Sonata: la forma più rappresentativa della musica da camera, associata generalmente proprio al pianoforte e al violino.

In apertura di serata la Sonata N. 2 in la maggiore Op. 12 N.

2 di Beethoven, brillante e vivace, composta nel 1799 sotto l'influsso mozartiano. A seguire, la Sonata N. 2 in re minore di Robert Schumann composta verso la fine del 1851, un brano denso di stati d'animo differenti e colorature di diversa intensità. E poi, l'intima e toccante Sonata N. 3 di Claude Debussy, scritta in circostanze davvero tragiche: il contesto esterno era dilaniato dall'angoscia della guerra, e il contesto interno, quello del corpo dell'autore, era prostrato da una malattia spietata. In chiusura di serata, la brillante Rapsodia N. 1 di Béla Bartók, scritta nel 1928 e dedicata al grande violinista József Szigeti.

Apparso per la prima volta come solista a soli quattordici anni con la Philadelphia Orchestra diretta da Riccardo Muti, Joshua Bell è ospite regolare dei cartelloni di Musica Insieme fin dal 1993, quando debuttò a Bologna. La sua carriera, lunga più di trent'anni, è ricca di successi e trionfi con le orchestre più importanti del mondo sia come solista, che concertista, o musicista da camera e anche direttore. Nel 2020 Joshua Bell collabora con Peter Dugan per il progetto At Home With Music. Il giovane pianista viene definito "sbalorditivo" dal Los Angeles Times, presentandosi in numerosi recital nelle maggiori sale americane. (ANSA).