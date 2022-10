Taylor Swift torna al pop, esce nuovo album Midnights

(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Si intitola 'Midnights' e racconta le storie di 13 notti insonni nel corso di una vita, il nuovo album di Taylor Swift, il decimo in ordine di tempo che segna un ritorno al pop della cantante.

Midnights contiene 13 tracce e Taylor lo ha descritto come qualcosa di più personale che prende le distanze da 'Folklore' e 'Evermore'. L'album è uscito alla mezzanotte del 21 ottobre e nelle ore precedenti, con un breve video su Twitter, l'artista aveva annunciato dei 'progetti segreti' che sarebbero stati rivelati durante il football del giovedì sera su Amazon Prime.

Si tratta di alcuni video musicali in cui collabora tra gli altri con Laura Dern e Lana Del Rey.

"Si tratta di una collezione musicale - spiega Swift a proposito dell'album - scritta nel mezzo della notte, un viaggio attraverso gli spaventi e i dolci sogni".

Midnights segna anche il ritorno ad una collaborazione con Jack Antonoff, cantautore, musicista e produttore discografico statunitense, frontman del progetto musicale Bleachers ed ex membro delle band Steel Train e Fun. Anche se i due fanno musica insieme da anni, è la prima volta che sono da soli in un album.

