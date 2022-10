Premio Tenco, da Madame a Marracash apertura senza 'confini'

(ANSA) - SANREMO, 21 OTT - La quarantacinquesima edizione del Premio Tenco si è aperta ieri sera nel segno del dialogo tra storia e futuro della canzone. Nell'anno del cinquantesimo compleanno del Club Tenco, ad aprire la rassegna dedicata alla canzone d'autore, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è salita Madame (Targa Tenco 2021), alle prese con la sua versione di 'Lontano, lontano', tradizionale sigla della rassegna in scena per tutto il fine settimana. Durante la serata d'apertura del Tenco 2022 si sono esibiti gli A67, Ditonellapiaga, Simona Molinari e il Premio Tenco Gualtiero Bertelli, a chiudere è toccato a Marracash, premiato per la categoria 'Miglior album in assoluto' dell'anno con 'Noi, Loro, Gli Altri'. "Questo premio - ha detto Marracash - celebra il mio percorso di quindici anni tra musica e parole". (ANSA).