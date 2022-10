Mina e Fossati, Pdu Music rilancia vinili e nastri

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Nasce il multiverso del collezionismo. Pdu Music ha presentato a Milano il progetto 'Back to analog and NFT'. L'intento è di tornare a offrire al pubblico prodotti discografici di altissima qualità. Dai vinili ai nastri - per chi ancora conserva il Revox - di Mina, Ivano Fossati e altri artisti, tra cui Domenico Modugno. Con vinili e nastri, i cui prezzi variano da 39 a 900 euro, anche la vendita di NFT speciali, che rappresentano "il futuro del collezionismo".

Sul "multiverso del collezionismo" verranno inoltre pubblicati in esclusiva i nuovi lavori di Mina. Pdu Music punta così a una nicchia di appassionati che "non si accontentano della musica liquida, vogliono conservare un pezzo unico di storia", come dichiarato dal direttore della label Massimiliano Pani. Il numero uno di Pdu Music ha poi aggiunto che, in questo, l'etichetta "è l'artigiano che realizza ancora la pasta a mano in un mondo pieno di fast food: la scelta è libera, ma da noi si trova la qualità". In futuro anche l'ipotesi di pubblicare artisti più giovani. Partner del progetto, tra gli altri, Warner Music. (ANSA).