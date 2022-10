Lorenzo Fragola e Mameli, lancio da aereo per nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - E' fuori 'Testa X Aria' (Sony Music Italy) il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli. In occasione dell'uscita del brano, i due cantautori hanno deciso di lanciarsi da un aereo con il paracadute parafrasando così i versi nell'intro: "So che vuoi volare, paura di cadere ma tu lasciati andare vedrai che poi andrà bene".

Un'esperienza "unica, terapeutica a tratti terrificante" come l'hanno definita di due artisti, "così bella che la rifaremmo" e che sintetizza perfettamente il significato più profondo della canzone: la costante altalena in cui vive l'uomo tra la voglia di volare e la paura di cadere. (ANSA).