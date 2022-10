Hit parade, continua supremazia Thasup, dietro Mengoni

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - In vetta agli album delle classifiche FIMI continua la supremazia di Thasup stabile davanti a Marco Mengoni (anch'esso stabile) e Lazza in risalita. Luigi Strangis debutta col suo nuovo album, Voglio la gonna, al sesto posto della classifica.

Nei singoli i Pinguini Tattici Nucleari salgono in cima e si piazzano davanti ai Måneskin. Medaglia di bronzo per il debutto di Viola di Fedez e Salmo.

I vinili vedono sul podio un disco internazionale, Return of the dream canteen dei Red Hot Chili Peppers.

Ecco la classifica Fimi-Gfk degli album piu' venduti della settimana 42 (dal 14 al 20 Ottobre).

1)THASUP - C@RA++ERE S?EC!@LE.

2)MARCO MENGONI - MATERIA (PELLE).

3)LAZZA - SIRIO.

4) NIGHT SKINNY - BOTOX.

5) CANTEEN.RED HOT CHILI PEPPERS - RETURN OF THE DREAM Questa quella dei singoli più scaricati: 1)PINGUINI TATTICI NUCLEARI - RICORDI.

2) MÅNESKIN - THE LONELIEST.

3)FEDEZ FEAT. SALMO - VIOLA.

4)JAMES HYPE & MIGGY DELA ROSA FEAT. LAZZA - FERRARI .

5) THASUP FEAT. LAZZA & SFERA EBBASTA - S!R!.

Infine quella dei Vinili.

1)Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen.

2)Thasup - C@Ra++Ere S?Ec!@Le.

3)Pink Floyd - Animals.

4) Duran Duran - Medazzaland.

5)Marracash - Noi, Loro, Gli Altri. (ANSA).