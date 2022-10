Jazz Set, quando gli strumenti 'parlano'

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Per me il jazz è un modo di vivere, è un modo di pensare, è un modo di parlare, un modo di ascoltare, è un modo di suonare. Se vai nelle scuole non lo impari. Devi nascere jazz e se nasci jazz suoni il jazz". Così Lino Patruno introduce Jazz Set di Steve Della Casa e Caterina Taricano passato oggi alla Festa di Roma nella sezione Freestyle.

Jazz Set è il racconto di come ci possa essere un altro tipo di rapporto tra parole e musica. La canzone d'autore italiana, privata dei testi, e jazzata cambia la sua fisionomia grazie a una band composta da Fabrizio Bosso, Fabio Massimo Colasanti, Roberto D'Aquino, Alfredo Golino, Massimo Moriconi, Simone Salza, Elisabetta Serio e Arturo Valiante.

Uniti dalla stessa passione per la musica, questi Maestri hanno espresso la propria creatività nel territorio del jazz.

Un esperimento decisamente inedito: è possibile rendere gli strumenti qualcosa di "parlante", capace di evocare parole che suscitano immediatamente ricordi ed emozioni ma che in quella esecuzione non sono presenti.

Il film dimostra come questa sfida sia perfettamente riuscita. Jazz Set è un tributo, sentito, appassionato, alla nostra canzone, ci fa calare tra le pieghe più nascoste della nostra arte, facendoci scoprire mondi nuovi, sorprendendoci ed emozionandoci. (ANSA).