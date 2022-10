Grandiosa Elektra, Pappano incanta Santa Cecilia con Strauss

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Una lunga ovazione per suggellare la superba esecuzione di Elektra di Richard Strauss, perla che si aggiunge ai successi collezionati dal 2005 anni alla guida dell'orchestra di Santa Cecilia. Il pubblico dell'Accademia Nazionale ha salutato con applausi scroscianti Antonio Pappano, protagonista all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di una strabiliante apertura della stagione sinfonica con il capolavoro in forma di concerto del compositore tedesco, mai eseguito a Santa Cecilia e da lui stesso affrontato per la prima volta.

La serata ha riservato grandi emozioni e si è caricata di significati perché per il maestro angloitaliano, che dal prossimo settembre sarà direttore principale della London Symphony Orchestra, ha rappresentato l'ultima inaugurazione con la Fondazione musicale della Capitale della quale resterà comunque direttore emerito "a vita", continuando a collaborare per progetti speciali.

Pappano ha guidato impeccabilmente il gigantesco organico - 108 musicisti, 20 voci sul palco tra cantanti e coristi, e nel finale, i 60 elementi del coro istruito da Piero Monti - tra le pieghe ardue della partitura ricca di suggestioni con cui Richard Strauss ha raccontato in un atto unico su libretto di Hugo von Hofmannsthal la tragedia ispirata a Sofocle. Un fiume di musica potente e incalzante, anche nei passaggi più intensi come quando Elektra scopre che il fratello Oreste è ancora vivo e può così consumare la sua vendetta uccidendo la madre e il suo amante.

Il pubblico si è lasciato conquistare dalle tre protagoniste dell'intreccio, tutto al femminile, di odio, rancori e sangue.

Il soprano lituano Ausrine Stundyte ha affascinato, oltre che per straordinaria la prova vocale, anche per aver saputo rendere con efficacia dal punto di vista teatrale il tormento di Elektra. Altrettanto brave Elisabet Strid nel ruolo della sorella Crisotemide, e Petra Lang, perfida e inquietante Clitennestra.

Le repliche a Santa Cecilia sono in programma il 20 ottobre alle 19.30 e il 22 alle 18. (ANSA).