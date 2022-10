Direttore orchestra ucciso, a lui dedicato concerto a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "L'arte non è mai neutrale e soprattutto non lo può essere difronte al dramma alla tragedia del popolo ucraino e di quello che sta vivendo": poco prima del concerto del Quartetto Esmé, che fa parte della stagione della Società del Quartetto, la presidente Ilaria Borletti Buitoni ha spiegato con queste parole la decisione di dedicare l'esibizione a Yuryi Kerpatenko, il direttore della Filarmonica di Kherson ucciso perché si è rifiutato di suonare per i russi.

"La Società del Quartetto difende la musica, difende la cultura e soprattutto difende la libertà di esprimersi di esprimersi attraverso la musica e attraverso la cultura. La barbara uccisione del maestro Yuriy Kerpatenko - ha osservato - è stata una ferita indelebile ed è per questo che abbiamo deciso stasera di dedicargli questo concerto". Ma non solo. "Credo sia giusto - ha aggiunto - che il mondo della cultura, e in particolare quello della musica, gli dedichino ovunque nel mondo libero un pensiero. Noi lo facciamo stasera e lo vogliamo allargare anche a tutte le vittime di soprusi e violenze in altre parti del mondo". (ANSA).