A Lisbona al via il Womex 2022

LISBONA, 19 OTT - Si apre a Lisbona la 28/a edizione di Womex, il più grande festival musicale e insieme spazio fieristico dedicato alle musiche dal mondo.

Dopo l'edizione di Oporto, dell'anno scorso, la Worldwide Music Expo scende nella capitale del Portogallo, portando con sé circa 60 concerti in diversi teatri per 300 musicisti delle più svariate nazionalità, oltre conferenze, film e, appunto, una vera e propria fiera dove si firmano i contratti che alimenteranno le prossime stagioni musicali in tutto il mondo.

In un contesto come il Womex, che storicamente ha contribuito a lanciare alcune delle più significative voci del nuovo fado portoghese come Mariza, Camané e Ricardo Ribeiro, l'apertura di quest'anno non poteva non essere affidata al sound della capitale lusitana, con lo spettacolo di questa sera (19 ottobre, Teatro Tivoli) dal titolo Lisbon Sounds - The New Traditional Lisbon, dove saranno presentati i nuovi progetti di Beatriz Felício, Club Makumba, Expresso Transatlântico e Júlio Resende.

Quanto alla musica italiana, si segnala una forte presenza della Puglia grazie al sostegno del progetto Programmazione Puglia Sound Export 2022. Ci sarà uno stand istituzionale che ospiterà importanti etichette discografiche e artisti, fra cui si segnalano BandAdriatica e lo showcase dei salentini Kalàscima.

