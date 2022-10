Scala: Mehta malato, rinuncia agli impegni di dicembre e gennaio

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Zubin Mehta non tornerà alla Scala per dirigere il Concerto di Natale del 22 dicembre e nemmeno per le recite di Salone in programma dal 14 al 31 gennaio prossimi.

Motivi di salute lo hanno costretto a rinunciare, fanno sapere dal teatro milanese.

Nel concerto natalizio a sostituirlo arriverà Pablo Heras-Casado, mentre sul podio di Salome salirà Axel Kober nelle recite del 14-17-21 e 31 gennaio e Michael Güttler in quelle del 20 e 27 gennaio. (ANSA).