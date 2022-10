Ludovico Einaudi, standing ovation alla Royal Albert Hall

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Oltre dieci minuti di applausi e standing ovation alla Royal Albert Hall per Ludovico Einaudi che il 18 ottobre chiuderà, con il terzo sold out consecutivo, la serie di concerti che lo hanno visto trionfare nella capitale britannica. "Considero da sempre la Royal Albert Hall uno dei templi piu' strordinari per la musica. Sono davvero emozionato per l'affetto e l'accoglienza cosi calorosa che ho ricevuto in queste sere dal pubblico inglese" ha commentato Einaudi.

Un successo senza precedenti che arriva in un anno in cui il pianista e compositore italiano ha superato ogni record. Forte degli oltre 100 milioni di streaming annui globali che lo rendono l'artista classico più ascoltato di sempre, Einaudi con il suo tour mondiale, partito a marzo del 2022 e che proseguirà nel 2023, porterà la sua musica in oltre 50 città per un totale di 125 repliche in 4 continenti (Europa, America del Nord, America del Sud, Asia).

Considerato uno dei massimi ambasciatori della cultura italiana nel mondo, Einaudi dedicherà una lunga permanenza in Italia con 15 repliche al Teatro Dal Verme di Milano (da sempre la sua casa artistica) in programma tra l'1 e il 18 dicembre 2022. Con Ludovico Einaudi al pianoforte, suonano Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni. Il tour è Prodotto da Titti Santini per Ponderosa Music & Arts. (ANSA).