Le musiche di John Williams dal cinema al palcoscenico

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Da "Star Wars" a "Harry Potter", da "Schindler's List" a "Indiana Jones", da "Superman" a "Jurassic Park": sono solo alcuni dei tantissimi film per i quali il compositore americano John Williams ha scritto le musiche. Partiture composte per maestri leggendari del cinema come Steven Spielberg, George Lucas e Chris Columbus. Per la prima volta in Italia, il 17 ottobre a Torino, il 18 a Brescia, il 19 al Teatro EuropAuditorium di Bologna e il 20 a Brescia, Matthias G. Kendliger e la sua orchestra di circa settanta strumentisti condurranno il pubblico in un viaggio magico attraverso quelle indimenticabili colonne sonore: nello spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia delle note, un'esperienza che si annuncia emozionante e potente. John Williams negli ultimi anni è salito sempre più frequentemente anche sul podio di orchestre sinfoniche prestigiosissime, come i Beliner e i Wiener Philharmoniker, spesso con grandi solisti, come la violinista Anne-Sophie Mutter, confermando che la sua vena creativa va ben oltre il cinema, avendo composto brani per le Olimpiadi, le serie tv, partiture sinfoniche e concerti per strumento solista e orchestra. Il novantaduenne John Williams è il compositore di musica da film di maggior successo di sempre e nella sua lunga carriera, iniziata negli anni '50, ha ricevuto cinque premi Oscar, quattro Golden Globe, ventiquattro Grammy con oltre cento nomination a livello internazionale. (ANSA).