Florence + the Machine headliner degli I-Days 2023

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Florence + the Machine sarà tra gli headliner degli I-Days 2023, con l'unica data italiana prevista all'Ippodromo Snai di Milano il 22 giugno 2023.

L'artista inglese torna in Italia a quattro anni dai concerti del 2019 di Torino, Bologna e Milano Rocks. Questa data unica italiana sarà l'occasione per i fan italiani di ascoltare il nuovo album, Dance Fever, uscito a maggio 2022, di cui è uscita anche una versione live registrata durante il concerto del 17 settembre al Madison Square Garden di New York.

Nato nel 1999 come Independent Days Festival, l'I-DAYS ha ospitato nomi come Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

Oltre a Florence + the machine per l'edizione 2023 è stato annunciato come headliner Paolo Nutini. (ANSA).