Fiorella Mannoia presenta a Roma "Quello che le donne dicono"

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Dirompenti, coraggiose, libere. Sono così le donne della musica" scrive Fiorella Mannoia nel libro "Quello che le donne dicono. La musica è una cosa da ragazze", uscito il 20 settembre per Feltrinelli, che vede la collaborazione con Amref Health Africa - Italia, impegnata nel continente africano per l'empowerment femminile. Fiorella Mannoia è da anni a fianco dell'organizzazione per progetti di promozione della salute, contro le violenze di genere e le mutilazioni genitali femminili. Parte del ricavato della vendita del libro andrà infatti a sostenere i progetti di Amref.

Il libro sarà presentato mercoledì 19 ottobre, alle 18, a Roma, nella Libreria Feltrinelli Via Appia Nuova 427. Per l'occasione Fiorella Mannoia sarà intervistata da Chiara Di Giambattista, autrice televisiva e critico musicale.

Fiorella Mannoia presenta le storie delle musiciste che con determinazione hanno abbattuto i limiti imposti dagli altri e da se stesse. Da Aretha Franklin, la regina del soul che ha cantato veri e propri manifesti femministi, a Lady Gaga, l'artista camaleontica in grado di trasformare il pop, a Sonita Alizadeh, la rapper afghana in lotta contro i matrimoni forzati.

Trenta storie che - viene spiegato in una nota - ispirano e danno coraggio, raccontate con uno stile narrativo vicino al pubblico dei ragazzi. Ogni racconto è affiancato da illustrazioni a colori di grande impatto e da una breve biografia che ripercorre i maggiori successi discografici e la vita della protagonista.

I testi del libro - che vede la collaborazione con Dalcò Edizioni - sono di Roberta Marasco, le illustrazioni di Eleonora Antonini. (ANSA).