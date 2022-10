Coez, due live a Milano il 17 dicembre e a Roma il 21

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Dopo la pubblicazione di "From The Rooftop 2" (Carosello Records), il progetto in semi-acustico di Coez fuori ovunque da venerdì 14 ottobre, l'artista annuncia due date live, prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Due show teatrali che porteranno Coez al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 17 dicembre e all'Auditorium Conciliazione di Roma il 21 dicembre. On stage torneranno i brani che hanno fatto la storia di From The Rooftop, progetto musicale avviato nel 2016 e nato l'anno prima dall'omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube, e le nuove tracce che compongono questo nuovo album, chiesto a gran voce dai fan e arrivato dopo sei anni d'attesa.

"From The Rooftop 2" è stato anticipato dal singolo "Fuori orario", cover dell'iconico brano di Guè. "Sono sempre stato molto legato al sound 90's e per quello che riguarda i miei gusti, questo è uno dei pezzi più belli del rap italiano" afferma Coez. L'altra cover che scandisce la tracklist è "Nei treni la notte", realizzata con il suo autore Frah Quintale e scelta per la connessione che l'artista ha percepito fin dal primo ascolto: nel progetto "From The Rooftop" vengono inserite esclusivamente tracce con cui Coez ha percepito affinità e appartenenza e con "Nei treni la notte" l'instaurarsi di questo legame è stato istantaneo.

Inoltre all'interno dell'EP è presente come ospite anche Ariete, che si esibisce con Coez in "Margherita". (ANSA).