Casadilego, racconto amore per la musica e scelte difficili

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Racconto "un amore incondizionato per lla musica, molto simile al mio. Mi sono resa conto di essermi trovata nel momento della vita in cui si è trovata Anita, il personaggio che interpreto. E' una fase, quella di scelte fondamentali, che ho vissuto in maniera difficoltosa, sono stata molto male. Il fatto di condividere queste emozioni con le persone mi ha convinto a fare il film". Lo dice all'ANSA Casadilego (nome d'arte di Elisa Coclite, classe 2003), vincitrice dell'edizione 2020 di X factor che debutta da attrice, offrendo una performance di grande intensità, in My Soul Summer, la dramedy di Fabio Mollo, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma in Alice nella città e poi in sala con un'uscita evento il 24, 25 e 26 ottobre distribuito da Europictures. Al centro della trama de film (prodotto da Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema), la la 17enne Anita, talentuosa pianista totalmente concentrata sulla preparazione di un esame importante al Conservatorio. La madre (Anna Ferzetti) decide di mandarla dalla nonna (Lunetta Savino), tanto indipendente, forte quanto libera anche nel vivere la sua omosessualità, per un'estate al mare. Un periodo che porta Anita a scelte importanti, dopo l'incontro con Vins (uno straordinario Tommaso Ragno) un rocker famoso, annoiato, stanco, ma ancora in grado di riconoscere un grande talento.

"Quando ho letto la sceneggiatura mi ha conquistato subito l'idea di di un film sulla musica, e su una giovane donna che scopre la propria voce interiore e la tira fuori nella propria vita - spiega Mollo -. Anita rivendica la propria identità, e in questo senso è anche una storia di formazione. In lei vedo la consapevolezza e la forza di molti ragazzi di oggi, che lottano per i diritti civili, l'inclusione, la difesa dell'ambiente, scontrandosi spesso con le generazioni che li hanno preceduti".

