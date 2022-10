Arnalta Cafè, tra barocco e cabaret il canto delle nutrici

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La nutrice delle opere musicali del Seicento come una diva del cabaret. Comicità 'en travesti' per parlare del bisogno di amore quando la donna è in là con gli anni, la nostalgia della bellezza svanita, cinismo e stilettate, consigli e pillole di saggezza per le giovani che si affacciano alla vita. E' nata durante il lungo stop causato dalla pandemia l' idea di mettere insieme i monologhi più brillanti delle nutrici delle composizioni italiane barocche riunendole sotto il titolo ''Arnalta Cafè', dal nome di uno dei personaggi principali della Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi.

A dare forma a questo mix inedito di classica e cafè chantant sono il tenore Luca Cervoni, specialista del repertorio barocco, e il compositore e direttore d' orchestra Alessandro Quarta, qui nella veste di concertatore e cembalista, con gli strumentisti dell' Ensemble Concerto Romano. Lo spettacolo, dopo il successo ottenuto questa estate al Festival Musica Antica di Urbino, è stato presentato nei giorni scorsi nella chiesetta sconsacrata di Castiglioncello del Trinoro, minuscolo borgo medioevale a pochi chilometri da Sarteano trasformato in 'resort diffuso' di gran lusso da un avvocato americano tanto innamorato di musica e della Val d' Orcia da chiamarlo 'Monteverdi Tuscany''. La prossima tappa sarà il 6 dicembre a Roma, nella Cappella Orsini, a due passi da piazza Campo de' Fiori. (ANSA).