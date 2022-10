Arte, musica e danza nella Basilica di S.Petronio a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Una serata nel segno dell'arte, della musica e della danza "per ricordarci di essere umani e di avere un destino più grande della nostra vita": è "Memorare" in programma nella Basilica di San Petronio di Bologna il 7 novembre alle 21, voluta dal Comune e dalla Chiesa di Bologna, per portare un messaggio di speranza, in un tempo fortemente segnato dalla pandemia e dall'attuale grave scenario di guerra.

Al suono degli antichissimi organi della Basilica e con la voce del Coro della Cappella Musicale di San Petronio diretto da Michele Vannelli, viene accolta la danza di cinque ballerini del Teatro alla Scala di Milano: Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Mick Zeni, Vittoria Valerio e Letizia Masini accompagnati dal vivo da cinque strumentiste del Teatro Comunale di Bologna. Il progetto, curato da Vittoria Cappelli e da Valentina Bonelli, coniuga architettura, coreografia e musica all'interno di San Petronio, massima chiesa della città, amatissima dai bolognesi, consesso di preghiera e meditazione ma anche di condivisione e inclusione.

"Memorare è un appello di speranza che vogliamo lanciare alla nostra città e al mondo, attraverso la cultura e la bellezza - ha detto alla presentazione il sindaco Matteo Lepore - Questo progetto crede nell'arte e nel suo messaggio universale di pace, armonia e accoglienza, sposando i temi del lavoro e della cultura".

"Abbiamo scelto la Basilica della città - ha aggiunto il vicario generale per la sinodalità dell'Arcidiocesi di Bologna, Monsignor Stefano Ottani - perché anche il luogo ha un'anima e arricchisce di bellezza ciò che accoglie".

Il programma della serata comprende La morte del cigno, due titoli del coreografo Roland Petit, Méditation de Thaïs e La Rose malade, e a seguire una nuova creazione in prima assoluta della coreografa Stefania Ballone sull'Ave Maria di Schubert. Ai brani di danzati si aggiungeranno quelli corali affidati alla Cappella musicale di San Petronio. La serata è a ingresso gratuito, con prenotazione sul sito del Teatro Comunale, www.tcbo.it, tramite la piattaforma eventbrite disponibile dal 18 ottobre. (ANSA).