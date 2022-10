Tiago Nacarato per la prima volta a Roma

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - In molti ancora ricordano la sua toccante interpretazione voce e chitarra nel 2017 di Onde Anda Você di Vinícius de Moraes e Toquinho alla tv portoghese, il cui video è diventato subito virale con quasi 30milioni di visualizzazioni su YouTube. Domenica 16 ottobre, Tiago Nacarato, tra i più talentuosi compositori e interpreti della nuova generazione di musicisti portoghesi, sarà per la prima volta a Roma, ospite a Officina Pasolini, Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, alle 21 presso il Teatro Eduardo De Filippo. Nacarato, che sabato 15 ottobre sarà a Cagliari per ricevere il Premio Parodi "Albo d'oro internazionale" e per l'occasione offrirà qualche brano anche in duetto con Tosca, arriverà nella Capitale per far conoscere il suo secondo CD di inediti, "Peito Aberto", un disco che crea un ponte tra la cultura latina e quella africana, con un tocco di world music, pieno di emozioni, ritmi danzanti, canzoni dai testi poetici toccanti, nati da suggestioni personali oppure ispirate a temi sociali, politici, economici. Estraneo alla musica di rapido consumo, il musicista trentenne dalla straordinaria voce melodiosa, ha uno stile essenziale, capace di mescolare con eleganza elementi della tradizione e sperimentazioni sonore contemporanee. (ANSA).