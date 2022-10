Laurea ad honorem dell'Università di Parma a Nicola Piovani

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Ha scritto la tessitura musicale di film e pièces teatrali che sono nell'immaginario collettivo, ha lavorato con i più grandi registi e attori, da Federico Fellini ai fratelli Taviani a Vittorio Gassman, è autore di partiture e opere memorabili, ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo. L'Università di Parma celebra Nicola Piovani con una Laurea ad honorem: sabato 5 novembre alle 11 l'Ateneo conferirà al grande musicista la Laurea magistrale ad honorem in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo.

"Per noi - ha spiegato il rettore Paolo Andrei - è un grande onore e una grande gioia poter celebrare una delle personalità più rilevanti non solo della musica ma della cultura contemporanea, un vero 'ambasciatore' del nostro Paese nel mondo. Le opere del maestro Piovani sono capolavori senza tempo, capaci di travalicare i confini del cinema, del teatro, della scena, e di lasciare una traccia indelebile nella storia della cultura e nelle vite delle persone. Per noi sarà davvero un grande privilegio averlo tra i nostri laureati". La cerimonia sarà a inviti, ma è possibile seguirla collegandosi alla diretta streaming dal sito web di Ateneo. In occasione della laurea ad honorem, nella stessa serata di sabato, Piovani si esibirà al Teatro Regio nel concerto 'La musica è pericolosa' con cinque solisti dell'Orchestra Aracoeli: un evento speciale a ingresso gratuito promosso dall'Università di Parma per gli studenti, il personale dell'Ateneo e la cittadinanza. (ANSA).