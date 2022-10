Festival di concerti per esaltare la liuteria in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - A Firenze il festival dei concerti della liuteria toscana, con 21 serate in programma da ottobre a dicembre sotto la direzione artistica di Giuseppe Lanzetta. Tra le location che ospiteranno gli eventi ci sono la Basilica di Santa Croce, il museo di Orsanmichele, l'Auditorium di S.

Stefano al Ponte, mentre tra i virtuosi ci sono il primo violino dell'Orchestra da Camera Fiorentina Marco Lorenzini, la violista Dezi Herber, il pianista Giuseppe Andaloro e il violinista e direttore Luca Fanfoni il quale suonerà un violino 'Gioffredo Cappa' del 1690.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per vedere e ascoltare il sestetto d'archi acquistato attraverso la campagna di raccolta fondi #unostrumentopertutti lanciata nella scorsa edizione del Festival, a cui hanno aderito centinaia di persone, aziende, fondazioni e istituzioni. Realizzato dai migliori liutai toscani di oggi, il sestetto è a disposizione gratuita di studenti di conservatori, istituti musicali, licei e scuole di musica che non possono permettersi strumenti adeguati. Tra gli ospiti eccellenti del festival anche Ladislau Petru Horvath, già primo violino dell'Orchestra del Maggio Fiorentino, a capo dello Hungarica Ensemble Horvath che sabato 5 novembre sarà in concerto all'Auditorium della Fondazione Cr Firenze con un programma dedicato a Brahms, Bartok, Liszt. La formazione allinea due giovani epigoni della famiglia Horvath, Anton Tiberiu al secondo violino e Petru Gabriel al violoncello, oltre a Dezi Herber alla viola. Nell'occasione suonerà un violino di recentissima realizzazione, a firma di Gianluca Montenegro, liutaio formatosi alla celebre bottega fiorentina Sorgentone e Mecatti. (ANSA).