Addio a Christina Moser l'altra metà dei Krisma

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Christina Moser, l'altra metà dei Krisma, è morta ieri, a Lugano all'età di 71 anni era malata da tempo. Cantante e compositrice di origine svizzera, aveva fondato insieme al marito Maurizio Arcieri il duo che inizialmente si chiamavano Chrisma, dall'unione delle prime lettere dei nomi degli artisti componenti, Christina e Maurizio.

Divennero celebri per le sperimentazioni elettroniche e sono considerati tra i pionieri della new wave italiana.

La coppia era molto legata a Varese, città che frequentavano spesso e dove Arcieri è morto nel 2015 all'età di 72 anni.

Christina conobbe quello che poi divenne suo marito nel 1966.

Con loro, per un breve periodo nel 1980 si unì anche Hans Zimmer (già produttore degli Ultravox e dei Buggles), ora tra i principali compositori di colonne sonore e vincitore di due premi Oscar. Cristina e Maurizio avevano rappresentato l'avanguardia della musica italiana, tra il '76 e i primi anni Ottanta. Arcieri peraltro era nato musicalmente nell'epoca beat con i New Dada. A Londra nel '76 nascono i Krisma, protagonisti di brani cult della musica elettronica come 'Lola', 'Many kisses' e 'Black silk stocking', preceduti da un pezzo di tutt'altro genere, quasi sexymelodico, 'Amore', firmato con Vangelis e proposto al Festivalbar '76. Il duo va controcorrente anche live: molti si ricordano quando Arcieri, in un concerto fine anni Settanta, per rispondere ad una contestazione del pubblico si taglio' volontariamente un dito (non del tutto) in segno di protesta a contro chi pensava li identificava per il loro look nero. Negli anni Ottanta il duo si trasferisce a New York e realizza nuovi album, che non ottengono lo stesso successo.

Rientrati in Italia, lavorano per la Rai con programmi come 'Pubblimania' e 'Sat sat', sempre rivolti a nuove forme di comunicazione fondano il canale satellitare KrismaTv, collaborano nel 2002 con i Subsonica per un duetto in 'Nuova ossessione' e con Franco Battiato, due anni dopo, in 'Apparenza e realta''. Nel 2009, poi, la presenza fissa nel cast di 'Chiambretti night'. I Krisma furono spesso considerati un duo punk a causa del loro look dark, ma i due cantanti ci hanno sempre tenuto a spiegare che non c'entravano nulla. (ANSA).