Musica: a novembre nuovo tour italiano per Tony Hadley

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Torna in concerto in Italia Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, dopo le date estive comprese nel tour internazionale che lo ha portato a calcare i palchi di Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Filippine. Sarà accompagnato dal suo gruppo, The Fabulous TH Band, il 22 novembre a Torino (Teatro Colosseo), il 23 a Milano (Teatro Arcimboldi), il 24 a Ferrara (Teatro Comunale), il 26 a Firenze (Tuscany Hall), il 27 a Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine), il 28 a Bologna (Teatro Duse).

Il tour - organizzato da International Music and Arts - sarà l'occasione per celebrare i quarant'anni di carriera di una delle voci più autorevoli del pop, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni pezzi ormai diventati cult come l'epica "Through the Barricades", il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali "True", l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra "Gold".

In questo viaggio Tony Hadley eseguirà brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

"Talking To The Moon", il suo ultimo lavoro in studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano), è stato album della settimana su Radio Bbbc2, e il primo singolo 'Tonight Belongs To Us' singolo della settimana. Nel 2021 è uscita 'Obvious', scritta con Mick Lister, anch'essa nella top playlist di Bbc2.

Da anni, inoltre, Hadley presenta lo show della domenica mattina della Bbc3 Counties Radio. In Italia l'artista ha collaborato con Caparezza in "Goodbye Malinconia", con Nina Zilli in "The fair tales of New York", e nel 2019 è stato ospite al festival di Sanremo accompagnando Arisa, in gara, nel brano "Mi sento bene". (ANSA).