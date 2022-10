Maneskin, esce il videoclip ufficiale di "The Loneliest"

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di "The Loneliest", il nuovo singolo dei Måneskin, uscito venerdì 7 ottobre. Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile gotico. L'atmosfera surreale e cupa di un elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente evidenzia le tinte malinconiche della ballad dal sapore classic rock con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi. I Måneskin hanno inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come "New Artist Of The Year", "Favorite Rock Artist", "Favorite Pop Duo or Group" e "Favorite Rock Song" con "Beggin'", due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie "Best Rock" e "Best Italian Artist". La band ha già vinto il titolo "Best Rock" agli MTV EMA lo scorso anno, e quest'anno ha conquistato la categoria "Best Alternative Video" agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano). A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria "Groupe International de l'Année" agli NRJ Music Awards 2022 di Cannes e la certificazione triplo disco di platino in US per il brano "Beggin'", che ha venduto 3 milioni di copie. Il giorno dopo l'uscita, "The Loneliest" è stata la nuova canzone più ascoltata al mondo, entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. I Maneskin si preparano ora al Loud Kids Tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa. (ANSA).