La trilogia di Mozart e Da Ponte al Ravenna Festival

(ANSA) - RAVENNA, 13 OTT - Torna la Trilogia d'autunno del Ravenna Festival, il momento che da dieci anni è consacrato quasi esclusivamente all'opera lirica, dedicato quest'anno alla trilogia più celebre, quella di Mozart e Da Ponte, con Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Dal 31 ottobre al 6 novembre i tre capolavori si alterneranno sera dopo sera sul palcoscenico del Teatro Alighieri in un allestimento firmato dal regista Ivan Alexandre, coprodotto con due fra i teatri più antichi d'Europa, lo svedese Drottningholms Slottsteater e l'Opéra Royal de Versailles.

"Raccontiamo la storia dello stesso personaggio: - spiega il regista - un libertino che chiamiamo Cherubino nella sua giovinezza, Don Giovanni in età adulta e infine Don Alfonso in vecchiaia". Sul podio dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini saliranno Giovanni Conti, Erina Yashima e Tais Conte Renzetti, accomunati dall'essere stati allievi dell'Italian Opera Academy di Riccardo Muti. In scena, tra gli altri, Arianna Vendittelli, Robert Gleadow, Clemente Antonio Daliotti, Lea Desandre, Callum Thorpe, Christian Federici, Ana Maria Labin, Anicio Zorzi Giustiniani, José Maria Lo Monaco, Iulia Maria Dan, Valentina Coladonato.

"Sono titoli diversi, ma li portiamo in scena con coerenza estetica. - aggiunge Ivan Alexandre - È come se un cuore solo battesse in tre petti diversi: un 'ciclo del desiderio', tre momenti di vita amorosa realizzati con lo stesso materiale, drammi familiari in cui la vita quotidiana diventa un'avventura straordinaria". Le scene dei tre spettacoli portano la firma di Antoine Fontaine. Antonio Greco guida invece il Coro Cherubini e il Coro 1685 dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.

Verdi" di Ravenna. (ANSA).