Selena Gomez, dal 4 novembre il documentario "My mind & me"

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La superstar Selena Gomez ha condiviso il trailer del suo toccante documentario intitolato "My Mind & Me", in cui è possibile sentire anche qualche secondo del nuovo singolo dell'artista. Il documentario sarà disponibile su Apple TV+ dal 4 novembre. La pellicola segue l'artista a partire dall'uscita del singolo "Lose You To Love Me" che ha segnato per lei la fine di una relazione difficile e cui è seguito il lancio della sua linea di prodotti cosmetici che promuovono un'immagine positiva di sé stessi, il tutto mentre l'artista cerca di preservare la propria salute mentale e di sostenere e aiutare le persone che soffrono del medesimo problema.

Il documentario è uno sguardo intimo, sorprendente e commuovente sul suo percorso, in grado di mostrare la verità complicata di un'artista restia ad essere una popstar e che è una giovane donna resiliente che combatte per la propria felicità, cercando nel mentre di portare speranza e ispirazione a tutti coloro che nel mondo combattono le proprie malattie mentali. Il documentario è diretto da Alek Keshishian, già dietro la macchina da presa dell'iconico documentario del 1991 "Madonna: Truth or Dare". Selena Gomez è una delle popstar più famose di sempre, ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e accumulato oltre 45 miliardi di stream globali. Quest'anno ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in Spagnolo, "Revelación" e una agli Emmy per la sua interpretazione all'interno dell'acclamata serie televisiva "Only Murders in the Building", dove recita assieme a Steve Martin e Martin Short. Il film segna il secondo progetto per Apple con i produttori Lighthouse Management + Media e Interscope Films dopo la collaborazione per il documentario nominato agli Emmy, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". (ANSA).