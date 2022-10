Santa Cecilia, Pappano apre con Elektra la stagione dell'addio

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Una tragedia potente con una orchestra monumentale. Antonio Pappano ha scelto Elektra di Richard Strauss mai diretta prima per aprire la stagione del suo addio a Santa Cecilia. Il 18 ottobre il maestro angloitaliano salirà sul podio dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alle 20:30 per affrontare il capolavoro del compositore tedesco con i musicisti e il Coro dell' Accademia Nazionale che nei suoi 18 anni di guida artistica ha proiettato nel cerchio ristretto delle grandi compagini internazionali. L' opera, al debutto a Santa Cecilia, verrà eseguito in forma di concerto con la partecipazione di un cast di grandi nomi della lirica, il soprano lituano Ausrine Stundyte nel ruolo di Elettra, Elisabet Strid (Crisotemide), Petra Lang (Clitennestra), Neal Cooper (Egisto), Kostas Smoriginas (Oreste) e Nicolò Donini (Il precettore di Oreste). ''Per questa mia ultima inaugurazione - ha detto Pappano - ho scelto un mostro del repertorio operistico che sognavo da tanto tempo di dirigere. Non sapevo che non era mai stato fatto a Santa Cecilia. E' una partitura molto speciale, Strauss disse che l' orchestrazione faceva parte della sua follia di gioventù. E' una opera enorme che dipinge un mondo folkloristico fantastico''. Musicisti e cantanti, ha sottolineato il direttore musicale, devono sentire la responsabilità di fare non solo di ciò che è scritto ma anche il suo significato. ''Da 18 anni questo fa parte del nostro percorso. Sono certo che in questo modo l' orchestra cresce - ha aggiunto -. Santa Cecilia si rinnova, arriverà un nuovo direttore musicale, sono arrivati e arriveranno tanti giovani. Con questa musica possono accettare la sfida di quanto verrà dopo''. Sir Tony, ha ricordato il sovrintendente Michele dall' Ongaro, dall' anno prossimo sarà direttore musicale della London Simphony Orchestra ma resterà direttore emerito a vita dell' Accademia Nazionale con 'progetti speciali' e registrazioni discografiche. Elektra, su libretto di Hugo von Hofmannsthal, è ispirata alla tragedia di Sofocle.

