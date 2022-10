Musica: al Verdi di Pordenone il 'Tre Quadri' di Filidei

(ANSA) - PORDENONE, 11 OTT - Approda al Teatro Verdi di Pordenone, in esclusiva per il Triveneto, giovedì alle 20.30, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con il nuovo lavoro di Francesco Filidei "Tre quadri". Dopo una prima esecuzione a porte chiuse del novembre 2020 a Torino per il solo pubblico televisivo e radiofonico, e la successiva del settembre 2021 alla Scala di Milano per il Festival Milano Musica - e trasmesso in diretta su RAI 5 e Radio 3 RAI - il Concerto per pianoforte e orchestra approda ora al Verdi, sotto la direzione di Tito Ceccherini, e, come solista, Maurizio Baglini. "Tre quadri è il terzo concerto per strumento solista e orchestra che scrivo - dice Francesco Filidei - e il primo che vede il pianoforte come protagonista. Io e Baglini - spiega ancora il compositore pisano - ci conosciamo da sempre e da tempo ci ripromettevamo di affrontare un progetto importante insieme. Così è stato naturale, nello scrivere Tre quadri, riferirmi alla tavolozza di colori di cui dispone Maurizio". I lavori che compongono Tre Quadri formano un concerto per pianoforte e orchestra classico, con un ampio primo movimento di carattere instabile, un andante centrale dall'incedere quasi sospeso e un finale allegro in forma di scherzo. Il concerto inizia con il quadro più ampio, November, un viaggio fra episodi che alternano il pianissimo al fortissimo, il grave all'acuto, il cantabile all'ossessivo. Si prosegue con una Berceuse centrale, dal carattere più intimo e chopiniano. E si termina con Quasi una Bagatella, uno scherzo costruito sul primo movimento del concerto Imperatore dell'immancabile Beethoven. Completano il programma del concerto le Quattro atmosfere norvegesi di Igor Stravinskij, composte nel 1942 e ispirate a melodie nordiche ricreate dal grande compositore russo, e il gran finale con la Nona Sinfonia di Shostakovich. A precedere il concerto, domani alle 18.30 al Caffè Licinio, la prolusione del critico e musicologo Alberto Massarotto. (ANSA).