Iran: il pianista Bahrami, il mio era un paese pieno di vitalità

(ANSA) - PAVIA, 11 OTT - "Sono nato 45 anni fa a Teheran, capitale dell'Iran. In una famiglia letteralmente cosmopolita.

Da padre metà tedesco e metà iraniano, e mamma di origini russo-turche. In un Paese libero e pieno di vitalità, colori e sapori cangianti. Poter danzare, baciarsi pubblicamente, cantare le canzoni di Michael Jackson, solo per citare alcune libertà fondamentali, sono atti repressi puntualmente da 40 anni in quel Paese". Lo ha dichiarato oggi Ramin Bahrami, pianista iraniano, uno dei musicisti più famosi al mondo, intervenendo al Teatro Fraschini alla cerimonia di inaugurazione dell'anno Accademico 2022-2023 dell'Università di Pavia . "Mi è stato raccontato - ha sottolineato il pianista iraniano - della grande solidarietà manifestata dai giovani italiani nelle piazze e nelle Università italiane ed europee. Tutto questo è straordinario e vi fa onore". Prima di eseguire alcuni brani tratti dal repertorio di Joahann Sebastian Bach, Bahrami ha dedicato al pubblico presente al Fraschini una citazione del grande compositore e musicista tedesco: "La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori". (ANSA).