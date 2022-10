Tananai, dal 12 ottobre il nuovo singolo "Abissale"

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Esce il 12 ottobre "Abissale", il nuovo singolo di Tananai. Scritto, composto e prodotto interamente dal giovane cantautore, "Abissale" segna un nuovo capitolo del percorso artistico di Tananai che mostra coì il suo lato più intimo e malinconico.

"Abissale" è il primo singolo di Tananai dopo il successo dell'estate con Fedez e Mara Sattei "La dolce vita" (triplo disco di platino), il brano "Pasta" (curato interamente dall'artista in tutte le sue fasi compositive), "Sesso occasionale" (disco di platino) e la hit "Baby Goddamn" (triplo disco di platino).

Tananai tornerà a suonare live in tour il prossimo anno con cinque appuntamenti a partire dal 5 maggio 2023 a Napoli, poi il 6 a Roma, il 10 a Firenze, il 13 a Padova, per concludere il 18 maggio 2023 a Milano. (ANSA).