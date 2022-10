Marlene Kuntz, nostro disco "empatico" senza rinnegare passato

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Non abbiamo più tempo, gli effetti dei cambiamenti climatici riguardano noi, non i nostri figli o i nostri nipoti. Bisogna agire ora". I Marlene Kuntz da un anno sono impegnati con Karma Clima, un progetto itinerante alla ricerca di realtà che sono un modello in materia di eco sostenibilità e in nome del dovere etico di creare un senso di responsabilità verso il mondo che abitiamo e che da qualche settimana è diventato anche un concept album con lo stesso nome (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA) che affronta tematiche legate al cambiamento climatico.

Un disco arrivato a 6 anni di distanza dall'ultimo in studio e che segna una svolta nella produzione della rockband piemontese.

"In quest'anno di lavori creativamente molto stimolanti, che ci ha portato anche a confonderci con la natura, abbiamo raggiunto un livello che ha una sua chiara identificazione nell'empatia - raccontano Cristiano Godano e soci -. Karma Clima è un disco fortemente empatico e poetico, che cerca l'affratellamento e non guarda solo al proprio ombelico.

Un'empatia e una coralità che si riflettono nei testi e nella musica. Noi siamo conosciuti per una certa rabbia anche musicale, ma questo tipo di progetto aveva bisogno anche di concretezza e poesia. Avevamo anche bisogno di rompere gli schemi di 30 anni di scrittura musicale: siamo passati dalle chitarre al pianoforte. Sia chiaro, però, che non si tratta di rinnegare il sound precedente, ma della consapevolezza di voler perlustrare nuovi territori".

I Marlene Kuntz sono pronti a "smascherare" il tour di Karma Clima da fine febbraio in avanti, dopo i live nei club.

"Suoneremo nei teatri e funzionerà meglio a livello di suono e strumenti che potremo portare sul palco. Nei club i Marlene fanno i Marlene e inseriscono qualche pezzo nuovo. Da febbraio puntiamo a dare piena vita al disco". Intanto il 7 ottobre sono stati anche i primi a portare il rock alla Domus Aurea di Roma.

"Un'emozione fortissima. E siamo stati ben attenti a non lasciare danni". (ANSA).