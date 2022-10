Bon Iver, unica data italiana il 5 novembre a Forum Assago

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - I Bon Iver tornano in Italia. A più di tre anni dal suo ultimo live tutto esaurito al Castello Scaligero di Villafranca di Verona nel luglio 2019, la band statunitense torna nel nostro Paese per un unico concerto il 5 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

I Bon Iver arrivano in Italia per presentare ai fan l'ultimo album, "i,i", uscito ad agosto 2019 per l'etichetta indipendente Jagjagwar e candidato a tre Grammy Awards (album dell'anno, miglior album di musica alternativa e registrazione dell'anno).

Un live che promette di essere un'esperienza emozionale e sensoriale grazie anche alla grande attenzione alla qualità del suono: la band, con l'utilizzo della tecnologia L-ISA - Immersive Hyperreal Sound, riesce a ottenere un sound immersivo e regalare all'ascoltatore la miglior connessione possibile con la musica, facendolo sentire immerso e parte integrante dello show.

La data italiana sarà aperta da CARM, il progetto solista del polistrumentista CJ Camerieri, che ha collaborato - oltre che con i Bon Iver - con artisti del calibro di Paul Simon, The National e Sufjan Stevens.

In questi anni di attesa per poter tornare in tour, i Bon Iver hanno comunque continuato a dedicarsi alla musica e a stare vicino al loro pubblico. A cominciare dai singoli usciti ad aprile e ad agosto 2020, "PDLIF" e "AUATC" (acronimi che stanno rispettivamente per "Please Don't Live in Fear" e "Ate Up All Their Cake") fortemente critici verso capitalismo, razzismo, sessismo e la loro incidenza negativa sul presente, e che marcano il profondo legame tra produzione artistica e sentito attivismo politico che da sempre li caratterizza.

E poi le collaborazioni con altri artisti, da quella con la popstar americana Taylor Swift, con la quale ha scritto il brano "exile" nell' album "folklore" e la title-track per il successivo "evermore", al recentissimo feat con The National in "Weird Goodbyes" o il brano nato dalla collaborazione a distanza con Ethan Gruska, "So Unimportant".

E ancora, la ristampa di "Bon Iver, Bon Iver", secondo album della band - vincitore di un Grammy - a dieci anni dall'uscita.

