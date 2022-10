A Roberto Vecchioni il Premio Pierangelo Bertoli 2022

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Va a Roberto Vecchioni il Premio Pierangelo Bertoli.

Il 31 ottobre e 1 novembre al Teatro Storchi di Modena si terrà la nona edizione del Premio: oltre a Vecchioni, saranno premiati anche Francesco Gabbani, Bandabardò & Cisco e Irene Grandi che si esibiranno in onore di Pierangelo Bertoli.

"Crediamo di aver allestito un cast eccezionale per questa nona edizione che coincide con due ricorrenze molto importanti per Pierangelo (20 anni dalla morte e 80 dalla nascita, ndr) - dichiarano i direttori artistici Alberto Bertoli e Riccardo Benini -. È emozionante e bellissimo per noi riscontrare come la figura artistica di Bertoli continui ad essere ricordata da grandi artisti della scena musicale italiana".

A Gabbani sarà conferito il Premio Pierangelo Bertoli - Italia D'Oro, per aver descritto in modo originale e arguto nei suoi brani, la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica. Bandabardò & Cisco riceveranno il Premio "A muso duro", per aver trattato nelle loro canzoni il tema dell'anticonformismo e dell'indipendenza intellettuale. Infine, a Irene Grandi sarà consegnato il Premio "Per dirti t'amo" per aver parlato nelle sue opere del tema dell'amore anche sul piano universale.

Nel corso della stessa serata, condotta da Andrea Barbi, si esibiranno anche gli 8 finalisti della sezione Nuovi Cantautori: Candeo, Ganugi, Guido Maria Grillo, Laura B, Lorenzo Lepore, Ponente, il duo Taverna Umberto I e Vima. In palio per il vincitore un riconoscimento in denaro di 5mila euro e grazie a NUOVO IMAIE uno degli 8 finalisti si aggiudicherà un premio di 10mila finalizzato alla realizzazione di un tour. Inoltre, grazie a Acep/Unemia, sarà conferita una borsa di studio di mille euro.

Sempre presso il Teatro Storchi di Modena, il 31 ottobre si terrà l'evento speciale "Alberto Bertoli canta con Pierangelo".

Durante la serata, saliranno sul palco anche gli 8 finalisti della sezione Nuovi cantautori. Sarà assegnata la Targa Michele Merlo, che consiste in un premio in denaro di mille euro per il miglior testo. (ANSA).