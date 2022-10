Ligabue, che botta! non mi abituerò mai all'Arena

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Ancora una volta e forse ancora di più è stata una botta potervi vedere per come ci siete stati in quel contesto a cui io non mi abituerò mai". Luciano Ligabue, all'indomani dei sette concerti tenuti all'Arena di Verona ringrazia i suoi fan con un video sui social. "Ieri sera era il 34/o concerto fatto lì dentro nella mia storia e io per fortuna non mi abituo alla bellezza di quel posto e alla bellezza di voi in quel posto", ha aggiunto il rocker pronti a rimettersi subito in pista: "Già mi manca l'idea di venire a Verona, ma ci riprendiamo il palco a fine mese in Europa e poi come avete sentito abbiamo progetti importanti per il prossimo anno", conclude Liga, dando così appuntamento negli stadi la prossima estate. (ANSA).