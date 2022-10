Junior Cally torna con l'album Deviazioni

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il 2 dicembre Junior Cally torna sulle scene con un nuovo album di inediti dal titolo "Deviazioni" (Epic/Sony Music) in cui accompagna l'ascoltatore nelle pieghe più intime della sua vita e della sua psiche, in un viaggio esistenziale, introspettivo e profondamente sincero, toccando tematiche fuori dalle logiche classiche della scena: la famiglia, le origini, la provincia, la salute mentale.

Deviazioni è il suo terzo album di studio: un disco vivo, intenso, con brani che rappresentano un ulteriore step nel percorso artistico di Junior e con sonorità che spaziano dal cantautorato urban al rap, fino all'elettronica e alla club culture. Qui ritroviamo un artista più maturo e con un'attenzione nuova ai testi che nasce da un'urgenza espressiva unica, dopo oltre due anni di attesa, e attraverso una scrittura fuori dagli stereotipi (le pistole, le mamme, la violenza, le donne oggetto…) per raccontare e raccontarsi da una prospettiva inedita.

Junior Cally sarà live con due date speciali, il 20 gennaio all'Alcatraz di Milano e il 22 gennaio al Largo Venue di Roma.

Un ritorno atteso quello di Junior Cally, aka Antonio Signore, che dopo aver debuttato al numero 1 della classifica dei dischi più venduti con il precedente album "Ricercato", torna sulle scene con un nuovo progetto discografico che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso artistico che l'ha visto in pochissimi anni superare quota 100 milioni di stream su Spotify.

