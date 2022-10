Dopo t-shirt razzista a sfilata Parigi, Adidas scarica West

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Pochi giorni dopo la controversa sfilata a Parigi con la t shirt razzista, 'White Lives Matter', indossata da Kanye West, Adidas sembra intenzionata a interrompere la sua partnership con il rapper americano. Lo riferisce la Bbc.

Pur non menzionando esplicitamente l'episodio di Parigi, il brand sportivo tedesco ha spiegato che sta rivedendo la collaborazione che ha portato dal 2013 alla creazione della fortunata linea di sneakers 'Yeezy'. La reazione di West, ora Ye, non si è fatta attendere e con un post su social media poi cancellato ha scritto in caratteri maiuscoli, 'Fanc... Adidas, sono io Adidas, Adidas ha violato e rubato le mie creazioni".

E' la seconda volta che il rapper disdegna pubblicamente una sua collaborazione. Non molto tempo fa è successo con la Gap dopo la decisione del gruppo di abbigliamento americano di scaricarlo per le sue 'considerevoli inadempienze'. (ANSA).