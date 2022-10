Joe Barbieri festeggia 30 anni carriera con album e tour

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Parte il 6 ottobre con una speciale anteprima dal Teatro Filodrammatici di Milano il tour "30 Anni Suonati" con cui Joe Barbieri festeggia le nozze di perla, ovvero le tre decadi di matrimonio con la musica. Una celebrazione che il musicista napoletano rende completa con "Tratto Da Una Notte Vera", il nuovo album antologico dal 7 ottobre disponibile in formato CD, LP e su tutte le piattaforme digitali di streaming. Il nuovo disco, il tredicesimo di Barbieri, è la traduzione in forma di live dell'album in studio uscito lo scorso anno dal titolo "Tratto Da Una Storia Vera" - registrato a dicembre durante un concerto al Teatro Forma di Bari. Le date di inizio di tour e album non sono state scelte a caso: il riferimento è infatti a quel lontano 7 ottobre del 1992 quando Pino Daniele in qualità di produttore mise un diciottenne Joe prima in uno studio e poi sul palco del Festival di voci nuove di Castrocaro, permettendo al suo viaggio entusiasmante nella musica di cominciare. Nei concerti del tour - sempre venerdì 7, al Teatro Acacia di Napoli ci sarà un "unicum", una notte speciale alla quale prenderanno parte alcuni colleghi, tra cui Peppe Servillo, Mario Venuti, Tosca, Serena Brancale e Nino Bonocore - Barbieri ha deciso di inserire in scaletta per la prima volta accenni ai suoi brani d'esordio oltre ad alcune canzoni mai o poco eseguite prima d'ora dal vivo, accanto ai suoi più grandi successi. (ANSA).