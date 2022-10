Barenboim annuncia una pausa, per motivi salute

(ANSA) - BERLINO, 06 OTT - Daniel Barenboim ha annunciato su Twitter e Instagram un passo indietro, nei prossimi mesi, a causa di una malattia neurologica. Il direttore d'orchestra e pianista di origine argentina, che ha 79 anni, ed è un'icona del mondo musicale a Berlino, dove è direttore generale musicale della Staatsoper Unter den Linden, ha anche affermato di essere fiducioso di poter tornare a dirigere dopo una pausa. Ma qualche tabloid tedesco si è già chiesto se non si tratti di una decisione che significherà la fine della brillante carriera di un amatissimo musicista.

"Con un misto di fiducia e tristezza rendo noto che nei prossimi mesi dovrò fare un passo indietro rispetto ad alcune mie performance, soprattutto nel mio impegno come direttore d'orchestra. Le mie condizioni di salute sono peggiorate nei mesi scorsi e mi è stata diagnosticata un patologia neurologica seria. Devo concentrarmi sulla mio benessere fisico, il più possibile", ha spiegato con schiettezza. "La musica è sempre stata e continuerà essere una parte essenziale della mia vita.

Ho trascorso tutta la mia vita immerso nella musica, e continuerò a farlo il più a lungo possibile, fino a quando la mia salute me lo consentirà. Guardando al passato e al futuro, non sono soltanto contento, sono profondamente soddisfatto", conclude. (ANSA).