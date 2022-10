Il Volo, dalla Florida 9 ottobre concerto in diretta streaming

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - In seguito alla tragedia che ha colpito la Florida, dove nei giorni scorsi si è abbattuto l'uragano Ian, uno dei più violenti di sempre in USA con venti a 240 km orari, Il Volo ha deciso di trasmettere in live streaming il concerto previsto il 9 ottobre alla FLA Live Arena (Sunrise, Florida) donando il ricavato in beneficienza alla Croce Rossa a sostegno delle vittime dell'uragano. Il concerto, prodotto da Live Nation, sarà trasmesso in partnership con VNUE, Inc. sulla piattaforma StageIt (in Italia dalle ore 2.15 di lunedì 10 ottobre).

Sono 101 ad ora le persone che hanno perso la vita a causa dell'uragano Ian e molte altre sono rimaste ferite. Ce ne sono centinaia di migliaia senza elettricità, acqua, cibo, gas e altri componenti primari. Il 4 ottobre, Il Volo avrebbe dovuto esibirsi alla Barbara B. Mann Performing Arts Hall di Fort Myers, in Florida, ma il concerto è stato annullato a causa dei danni devastanti provocati dall'urgano.

In ricordo di coloro che hanno perso la vita e per tutte le famiglie che hanno un disperato bisogno di aiuto, Il Volo ha fortemente voluto questa collaborazione con la Croce Rossa e con VNUE per la trasmissione in streaming live del concerto e raccogliere fondi per la beneficienza.

"Il nostro primo spettacolo in assoluto negli Stati Uniti è stato in Florida all'inizio della nostra carriera e abbiamo dei ricordi meravigliosi. Vedendo i video e le immagini della devastazione che l'uragano Ian si è lasciato alle spalle, abbiamo fortemente voluto trovare un modo per aiutare quelle persone. Siamo entusiasti di collaborare con VNUE, FLA Live Arena e la Croce Rossa per la trasmissione mondiale in streaming della nostra performance dal vivo, prodotta da Live Nation, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza per le vittime dell'uragano Ian", afferma il trio.

Il concerto sarà disponibile in streaming su StageIt.com https://bit.ly/IlVololivestream. Il prezzo minimo del biglietto è di 30 dollari ai quali è possibile aggiungere un'ulteriore donazione. Le cinque donazioni più alte riceveranno dei premi speciali pensati da Il Volo per i loro fan. (ANSA).