Golden Melies a Claudio Simonetti a festival horror in Spagna

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Golden Méliès a Claudio Simonetti al Sitges Film Festival 2022, riconoscimento internazionale al compositore italiano per una vita dedicata alla music (indimenticabili le sue colonne sonore per i più importanti film del Re del cinema horror, Dario Argento). Nell'anno corrente molte le ricorrenze importanti legate alla carriera di entrambi: i 45 anni di Suspiria (1977), i 40 anni di Tenebre (1982), i 35 anni di Opera (1997), ma anche i 15 anni di La terza madre (2007) e i 10 anni di Dracula 3D (2012). Il riconoscimento alla carriera che riceverà a Sitges Film Festival, in Spagna - il Golden Méliès - è per Claudio Simonetti un traguardo per chi ha speso la sua vita in un cinema di genere che continua ad avere milioni di appassionati in tutto il mondo.

The Sitges Film Festival - per l'esattezza, si chiama Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya - è infatti specializzato in pellicole fantasy e horror, ed è considerato uno dei più importanti al mondo. L'edizione 2022 è la 55esima, e si terrà nella cittadina spagnola di Sitges dal 6 al 16 Ottobre.

La premiazione che riguarderà Claudio Simonetti avverrà il giorno 11.

Tra i concerti quello, in occasione della mostra 'Dario Argento - The Exhibit' a Torino (Mole Antonelliana, fino al 16 gennaio 2023), che il giorno 7 Ottobre il Museo Nazionale del Cinema ha messo in calendario in città, e quelli del tour oltreoceano che sta per cominciare e che porterà Simonetti e la sua formazione, i Claudio Simonetti 's Goblin, in giro per il mondo per due mesi. (ANSA).