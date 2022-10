Tiziano Ferro, nel nuovo album Sting, Vecchioni, thasup

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il nuovo album di Tiziano Ferro, "Il mondo è nostro" dall'11 novembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia, ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come Sting che con Tiziano rilegge il brano tratto dal suo ultimo album "For Her Love", Roberto Vecchioni che duetta con Tiziano nell'inedita "I MITI", Caparezza per la prima volta accanto a Ferro in "L'angelo degli altri e di se stesso", thasup che condivide con Tiziano "r()t()nda" - già al secondo posto nella classifica Spotify - e l'attrice e conduttrice Ambra Angiolini tornata alla musica in "Ambra/Tiziano".

"È un piacere collaborare per "For Her Love" con Tiziano, la cui voce unica e l'approccio delicato sono perfetti per la canzone", ha commentato Sting. "Di tutto mi potevo aspettare tranne che mi chiamasse Tiziano Ferro. Non ci eravamo mai incontrati. Io gli rispondo di si e con un certo entusiasmo, aspettandomi uno dei suoi feuilleton sentimentali. E invece Tiziano mette l'amore in castigo nell'angolo e mi presenta una filastrocca satirico-umorale, di un'originalità pazzesca", ha detto Roberto Vecchioni.

"La canzone che mi sono dedicata nel 2001 si chiamava "Xdono" e lui era un giovane talentuosissimo che mi ringraziava nel disco, non ci conoscevamo. Da quel momento è iniziata la mia altra vita, quella dove ho scalato la mia "montagna" e non quella degli altri. Nel 2021 arriva sempre lui e mi "salva" in musica … Ambra e Tiziano. Grazie per l'amore gratis", ha raccontato invece Ambra. Caparezza invece ha spiegato che "quando Tiziano mi ha contattato ero alle prese con la stesura del mio album, immerso in un mood tutt'altro che positivo. Dopo uno scambio di messaggi sempre cortesi e mai pressanti, mi ha inviato una canzone dal sapore "boom bap" a cui non ho potuto resistere".

Cresce l'attesa anche per il ritorno live di Tiziano Ferro: già venduti oltre 350mila per TZN 2023. Questo il calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno Torino, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Modena, 14 luglio Padova. (ANSA).