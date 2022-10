Piotta, in libreria con diario generazionale su Hip-Hop italiano

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Il primo re(p), alle origini del rap italico" è il titolo del nuovo libro firmato da Tommaso "Piotta" Zanello, dal 5 ottobre in libreria e negli store online pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Un diario intimo e generazionale, dove attraverso la sua storia personale e artistica, ripercorre la nascita della cultura Hip-Hop in Italia e della sua carriera. Ricordi e aneddoti privati dalla relazione con i genitori e il fratello recentemente scomparso, alle pionieristiche jam session fino alla nascita della hit "Supercafone" e il successo di massa. Il rapporto con gli amici e i colleghi come J-Ax che gli disse "Hai spaccato, tu ne farai di strada!", la riconoscenza verso Jovanotti ("Se stavamo là a fare rap, lo dobbiamo anche un po' tutti a Lorenzo"). Una no fiction novel che rivendica la paternità di quel rap italiano, cantato in italiano, dall'underground quando "Il rap era solo un gioco in Italia, ci siamo inventati questa professione", fino ai giorni nostri dove il genere è divenuto un fenomeno di massa.

Prefazione dei Manetti Bros. (ANSA).