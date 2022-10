Paolo Fresu, il 7 ottobre esce l'album Ferlinghetti

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Ferlinghetti è la colonna sonora del docufilm "The Beat Bomb" del regista Ferdinando Vicentini Orgnani che racconta la meravigliosa storia di Lawrence Ferlinghetti. Poeta, pittore, e attivista, nel 1953 Ferlinghetti ha fondato la libreria City Lights a San Francisco, che, grazie ai suoi rapporti di stretta amicizia con molte delle figure di spicco della beat generation, tra cui Allen Ginsberg, Gregory Corso e Jack Kerouac, ben presto divenne anche la casa editrice di riferimento del movimento.

A musicare il docufilm Paolo Fresu, che per la registrazione ha messo assieme due formazioni sempre più presenti nel proprio orizzonte musicale: il trio con Dino Rubino al pianoforte e Marco Bardoscia al contrabbasso, attivo dal 2018, anno del fortunato "Tempo di Chet", e il duo con il fidato collaboratore Daniele di Bonaventura al bandoneon, un incontro ed un confronto tra generazioni diverse.

La colonna sonora sarà pubblicata il 7 ottobre dalla Tǔk Music nella sezione Tǔk Movie, dedicata alle musiche per il cinema.

Ferlinghetti rappresenta anche il nuovo capitolo della collaborazione tra Paolo Fresu e il regista Ferdinando Vicentini Orgnani, iniziata nel 2002 con "Ilaria Alpi. Il più crudele dei giorni" e proseguita con numerose opere tra cui "Vinodentro", le cui musiche sono diventate un disco uscito nel 2013.

I titoli dei 13 brani originali sono tratti dalla poesia Autobiography e da altri testi che compongono il corpus letterario dell'intellettuale italo-americano, registrati pochi mesi prima della sua scomparsa. Le immagini della copertina e del libretto sono dello stesso Ferlinghetti. (ANSA).