David Garrett in tournée in Italia con Alive tour

(ANSA) - BOLOGNA, 04 OTT - Gli amanti della musica con la memoria un po' lunga ricorderanno un quattordicenne violinista prodigio, approdare nel gennaio del 1994 su alcuni palcoscenici italiani, quello del Teatro Comunale di Bologna tra i tanti, solista nel quarto Concerto di Mozart accompagnato nientemeno da Claudio Abbado con la Chamber Orchestra of Europe: si trattava di David Garrett, che ora di anni ne ha 42, la cui carriera nel frattempo è esplosa pur se verso un genere meno classico, crossover, tanto essere definito la "rockstar del violino".

Dopo lo straordinario successo di fine luglio alle Terme di Caracalla, David Garrett torna ora in Italia per la conclusione del suo Alive Tour 2022, il 6 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la stagione dell'Europauditorium, l'8 al Pala Onda di Bolzano e infine domenica 9 al Gran Teatro Geox di Padova. Nell'ottobre 2021 David Garrett ha pubblicato l'album di hit "Alive - My Soundtrack", che ha dato il nome al progetto attuale, ma ha anche già annunciato l'uscita di un ulteriore album dedicato ai violinisti leggendari del XX secolo, intitolato "Iconic", in uscita il prossimo 4 novembre per Deutsche Grammophon. Il nuovo lavoro include capolavori virtuosistici, melodie soul e vari duetti fra i quali l'"Ave Maria" di Schubert, con Andrea Bocelli. Il programma di Alive Tour spazia da canzoni come "What A Wonderful World", "Imagine", la disneyana "Beauty and the Beast", a "Purple Rain", "Enter Sandman", "Paint it Black", "Happy" e successi che faranno ballare il pubblico come "Hit The Road Jack", "Thriller" e "Bella Ciao". Naturalmente l'artista non ha rinnegato le sue origini, per cui ci sarà spazio per brani più classici come il "Confutatis" di Mozart, la "Danza dei Cavalieri" di Prokofiev e un estratto dalla "Settima" di Beethoven, riletti però in chiave rock virtuosistici. "Alive unisce tante emozioni e umori diversi, - ha dichiarato Davide Garrett - ma prima di ogni altra cosa riguarda l'urgenza di vivere, il desiderio di ritornare, finalmente, vivo per davvero. Sono canzoni cariche di energia, di brama di vita e di emozioni". (ANSA).