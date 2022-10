Carmen Consoli, a novembre nuova tournée in Sud America

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Dopo i successi live in Italia, Carmen Consoli porta il suo ultimo progetto discografico "Volevo Fare la Rockstar" - che le ha regalato anche il Premio Amnesty International per la canzone "L'Uomo Nero" - anche in Sud America. L'artista siciliana si esibirà sui palcoscenici oltreoceano con le sue chitarre, e un featuring d'eccezione con Marina Rei. Le due artiste, amiche e colleghe da oltre 20 anni, tornano a suonare insieme dopo lo spettacolare live al Lucca Summer Festival, nella stessa sera di Robert Plant. Con un set inedito ad alto contenuto rock, formato dalle chitarre di Carmen e la partecipazione straordinaria della batteria di Marina, la tournée toccherà le principali località del continente. Un concerto che porterà sul palco i grandi successi della cantantessa reinterpretati in maniera nuova: due donne, due artiste, chitarre e batteria. La tournée si aprirà in Argentina, il 19 novembre, nella spettacolare Bahia Blanca, a ridosso dell'Oceano Atlantico, e proseguirà il 21 novembre a Buenos Aires, al Teatro Coliseo, uno dei principali e storici teatri della capitale, il 23 novembre a Córdoba, il 25 novembre a Rosario, il 28 novembre a Lima, in Perù, nello storico Teatro Pirandello. Carmen torna così in Sud America dopo il grande tour del 2019, aperto con un indimenticabile concerto a Cuba dove oltre 2.000 persone avevano atteso per ore in coda davanti al Teatro América de l'Havana. Nei suoi straordinari 25 anni di carriera Carmen Consoli si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato tre sold out di fila a New York, è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l'unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley, ha portato nelle sue canzoni anche l'arabo e il francese, è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell'anno con Elettra, è stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef, ha vinto per due volte - unica artista - il premio Amnesty Italia, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore alla Notte della Taranta. (ANSA).