Machete annuncia Cantera Machete Vol. II

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La Machete Empire Records annuncia l'uscita dell'album "Cantera Machete VOL. II" (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il secondo tempo del nuovo progetto discografico voluto dalla Crew per scovare e promuovere talenti emergenti attraverso l'omonimo format Twitch. Svelata anche la tracklist dei brani e i nomi degli artisti presenti nell'album.

Anche quest'anno, come con "Cantera Machete Vol. I" (https://smi.lnk.to/Cantera_Machete_Vol_I), Jack the Smoker e Charlie KDM hanno giudicato, nel corso delle puntate del format Twitch di casa Machete, undici nuove promesse del campionato musicale italiano e hanno creato per loro uno spazio nel mercato discografico italiano dando vita ad altrettante tracce.

Con l'obiettivo di affermare il suo impegno nello sviluppo e la promozione di nuovi talenti, il progetto Cantera - termine utilizzato in spagnolo per indicare le scuole giovanili gestite dalle società sportive - incarna l'idea di gioco di squadra. Nel corso delle dirette sul Canale Twitch di Machete, andate in onda prima dell'estate, si sono susseguiti anche numerosi ospiti - Warez, Silent Bob, Nitro, Ensi, Dj Damianito, Vegas Jones, MILES e Shari. Nella puntata di ripescaggio, inoltre, anche Manuelito "Hell Raton" ha raggiunto i giudici per selezionare gli ultimi tre artisti che hanno partecipato alla finale.

Ad aggiudicarsi il primo premio in palio - l'incisione di due brani con Columbia Records Italy/Sony Music Italy - è stato E1S, artista classe 1997 con influenze R&B/ Soul, che vanta già una collaborazione con Mattak, nella traccia dell'album d'esordio del rapper svizzero italiano, "Cibo Capolavoro". L'album, inoltre, vede la partecipazione di Alessandro Treglia in veste di direttore artistico, di Andry the Hitmaker come direttore musicale, affiancato da Marco Vialardi ed Enrico Brun, che ne hanno curato anche il mixing e il mastering.

Fondata nel 2010 a Olbia da Salmo, Slait e Manuelito "Hell Raton" la Machete Crew, trainata dal successo del "frontman" Salmo, si è trasferita nel 2012 a Milano ed è attualmente composta da Salmo, Slait, Manuelito "Hell Raton", Nitro, Jack the Smoker e Rose Villain. (ANSA).