Musica: Garetta e Olen Cesari alla Salle Gaveau di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Attesa a Parigi questa sera, per l'esibizione - nella prestigiosa Salle Gaveau - di Enrico Giaretta, il cantautore di Latina considerato allievo di Paolo Conte, che avrà al suo fianco il prestigioso violinista Olen Cesari, suo amico e produttore. I due sono ospiti di Guo Gan, maestro esecutore di uno strumento tradizionale cinese chiamato ERHU, un violino a due corde. Special guest della straordinaria serata nel tempio della musica classica, il pianista "star" mondiale Lang Lang. "Parigi è un luogo sacro per la cultura e la musica - dice Giaretta al via di un tour che lo porterà in Europa e Oltreoceano - Conte partì proprio da lì, ed io a 52 anni credo di avere la giusta maturità per affrontare un percorso artistico fuori dall'Italia, partendo proprio dalla Francia". Enrico Giaretta è stato per 13 anni il pianista di Franco Califano, e coautore di alcune delle sue canzoni. Fu il maestro Lilli Greco, già talent scout di Paolo Conte, Francesco De Gregori, Avion Travel, a intravedere in lui il talento da cantautore. Olen Cesari, nato in Albania ma italiano di adozione, è considerato uno dei più grandi violinisti del mondo.

Compositore eclettico e virtuoso del violino, è un artista straordinario dotato anche del cosiddetto "orecchio assoluto" che gli consente di entrare sulle note di melodie mai ascoltate prima senza leggere uno spartito. (ANSA).