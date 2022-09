Daniele Silvestri, musica inedita "in costruzione" e nuove date

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Daniele Silvestri torna dal vivo con tanta musica inedita 'in lavorazione'. A poco più di un mese dalla partenza del suo nuovo tour nei teatri (il 3 novembre da Palermo, con un'anteprima il prossimo 29 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi e la chiusura il 19 dicembre al Teatro Galleria a Legnano), l'artista aggiunge due appuntamenti al calendario della tournée, 8 dicembre a Carpi e 11 dicembre a Taranto, e anticipa importanti novità sul contenuto dello spettacolo. In attesa dell'uscita del prossimo album, l'artista ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena, costruendolo sul palco insieme al pubblico. "Non solo eseguiremo dei brani inediti - annuncia sui social - ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi, volenti o nolenti, di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto... il modo e la forma... i contenuti stessi.. li lascio per ora alla vostra immaginazione". (ANSA).