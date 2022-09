Da Caetano Veloso a Gusttavo Lima, artisti divisi sul voto

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 29 SET - A pochi giorni dalle elezioni più polarizzate della storia del Brasile, la classe artistica si spaccata nelle sue preferenze per i principali candidati alla presidenza, Jair Bolsonaro e Luiz Inacio Lula da Silva. Se l'ex presidente di sinistra gode del sostegno indiscusso di 'mostri sacri' della musica popolare brasiliana (Mpb) come Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, il leader di destra fa successo soprattutto tra i rappresentanti del 'sertanejo', il country verdeoro.

Tra questi ultimi si inserisce Gusttavo Lima, autore di tormentoni che hanno ottenuto un successo planetario come 'Tche Tche Rere'. Ma anche altri idoli storici del genere musicale - in voga soprattutto nell'entroterra rurale - quali Zezé di Camargo e Sérgio Reis.

Ad esprimere apertamente il loro voto per Lula è invece stata da ultimo Anitta, la popstar brasiliana più famosa all'estero, accompagnata da icone del movimento Lgbt come Daniela Mercury e Pabblo Vittar. L'ex sindacalista raccoglie inoltre favori tra volti famosi della tv, come le attrici Cissa Guimarães, Bruna Marquezine e Paula Burlamaqui, mentre Bolsonaro è ben visto tra fuoriclasse dello sport come Ronaldinho Gaúcho e Neymar. (ANSA).